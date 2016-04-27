وصول وزراء داخلية الخليج للرياض للمشاركة فى اللقاء التشاورى الـ 17

وصل إلى الرياض بالسعودية الأربعاء، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المرافقة لهم، للمشاركة فى اللقاء التشاورى الـ17 لوزراء الداخلية بدول المجلس المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم، بهدف بحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدة.

وكان فى مقدمة مستقبليهم بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن نايف عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث وصل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرى، والشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ووزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدى.

>