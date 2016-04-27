قائد شرطة عجمان يكشف أسباب حريق برجي عجمان

كشف العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، عن أسباب حريق برجي من ابراج" عجمان 1 "، والذي وقع ليلة الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي في منطقة الراشدية3 وتسبب في أضرار بليغة ، تعود لسقوط مادة مشتعلة من أحد الشقق العلوية واستقرارها في الطابق الرابع بداية الحريق.

وقال إن المختبر الجنائي أظهر في تقريره أن المادة المشتعلة قد تكون بقايا سيجارة أو قطعة فحم نتيجة تدخين الشيشة، وخاصة أن التحقيقات أظهرت وجود عدد من تلك الشيش " الأرجيلة " في بعض الشقق السكنية بالأبراج المحترقة، وأن المصدر الحراري اشتعل في البداية في زاوية بالطابق الرابع بها مخلفات بناء لتمتد لبقية أرجاء المكان، وهو عبارة عن ساحة كبيرة بالطابق الرابع خصصت لبعض الخدمات للسكان ومنها انتشرت النيران.

وذكر أن طبيعة المواد المستخدمة في واجهات الأبراج، من الألمنيوم " كلادينج "، ساهمت في سرعة الاشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة، بين الشقق المحترقة بالإضافة لسرعة الرياح، في ذلك اليوم، والتي ساعدت أيضاً على امتداد النيران في المباني وإحداث هذه الأضرار بها.

وأكد قائد عام شرطة عجمان، أن لجنة القيادة الأمنية في الإمارة، خاطبت دائرة البلدية والتخطيط بضرورة إيقاف تراخيص المباني الجديدة التي تستخدم تلك المواد سريعة الاشتعال في واجهات المباني واستبدالها بالمواد الأخرى الأكثر أماناً، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة والاستفادة من الخبرات الموجودة.

وأشار إلى أن هناك مباحثات ومشاورات أيضاً بين الجهات المعنية لإيجاد حلول للأبراج والمباني الموجودة حالياً، والتي تستخدم هذه الواجهات سريعة الاشتعال، حيث يجري التشاور حول إيجاد حلول آمنة لها لتجنب مثل هذه الحرائق الكبيرة، مشيداً بالجهود التي بذلها الفريق الأمني في الموقع من بداية التعامل مع الحادث وإخلاء جميع الأبراج ( 12 برجاً )، من ساكنيها ومحاصرة النيران إلى أن تم إعادة السكان لشققهم وكذلك إنشاء مكتب لخدمة المتضررين في الموقع وإنهاء معاملاتهم .

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