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“الإسكان”: سحب ٩٩ ألف كراسة شروط لحجز ٢١ ألف قطعة أرض بالقرعة

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“الإسكان”: سحب ٩٩ ألف كراسة شروط لحجز ٢١ ألف قطعة أرض بالقرعة “الإسكان”: سحب ٩٩ ألف كراسة شروط لحجز ٢١ ألف قطعة أرض بالقرعة

مصطفى مدبولي – وزير الأسكان

تلقى مصطفى مدبولي، وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، تقريرًا من بنك التعمير والإسكان، عن معدلات سحب كراسات شروط أراضى القرعة، التي طرحتها الوزارة بإجمالى ٢١٣٩٨ قطعة فى ٢١ مدينة جديدة.

وأفاد التقرير بأنه تم سحب ٩٩٣٣٣ كراسة شروط، منها ٧٢٥٠٦ كراسات لأراض الأسكان الاجتماعى، و١٥٥٨١ كراسة للأراض المتميزة، و١١٢٤٦ كراسة للأراض الأكثر تميزًا.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة فى توفير الأراضي المرفقة للمواطنين، والتي يتم طرحها بنظام القرعة العلنية، لتلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، مشددًا على أن الوفرة فى طرح الأراضي ستحد من أعمال السمسرة والمتاجرة بالأراض، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه حاليًا.

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