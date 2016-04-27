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«جورباتشوف» يعترف بمسئوليته عن انهيار الاتحاد السوفيتي

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«جورباتشوف» يعترف بمسئوليته عن انهيار الاتحاد السوفيتي «جورباتشوف» يعترف بمسئوليته عن انهيار الاتحاد السوفيتي

رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف – أرشيفية

اعترف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق “ميخائيل جورباتشوف”، بمسئوليته عن انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 .

وقال “جورباتشوف” – في حفلٍ أقيم بموسكو، بمناسبة صدور كتابه “جورباتشوف في الحياة”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلًا عن قناة “روسيا اليوم” – “لا أستطيع أن أعفي نفسي من مسئولية انهيار الاتحاد السوفيتي”.

وأوضح أنه انسحب – مرارًا – من اللجنة التي قامت بإعداد معاهدة اتحادية جديدة، مؤكدًا أنه كان يرى ضرورة المحافظة على الدولة ويعارض أن يحل شيء مائع محل الاتحاد السوفيتي”.

ويُعد تفكك الاتحاد السوفيتي حدثًا عالميًا، يشير إلى انتهاء الوجود القانوني لدولة “اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية”.

وكان الاتحاد السوفيتي قد تفكك يوم 26 ديسمبر لعام 1991، عقب إصدار مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي قرارًا أعلن فيه الاعتراف باستقلال الجمهوريات السوفيتية السابقة، وإنشاء رابطة الدول المستقلة لتحل محل الاتحاد السوفيتي.

 

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