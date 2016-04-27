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تخفيضات على تذاكر مصر للطيران بمناسبة مرور ٨٤ عامًا على تأسيسها

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تخفيضات على تذاكر مصر للطيران بمناسبة مرور ٨٤ عامًا على تأسيسها تخفيضات على تذاكر مصر للطيران بمناسبة مرور ٨٤ عامًا على تأسيسها

للطيران – أرشيفية

صرح  صفوت مُسلَّم رئيس الشركة القابضة  لمصر للطيران أنه تقرر تقديم تخفيصات تصل إلى 25% من قيمة التذاكر الدولية بمناسبة الاحتفال بمرور 84 عامًا على تأسيس الشركة.

وقال  يسري أن العرض  على  تذاكر  السفر  الدولية للأفراد المرافقين ، إبتداء  من  شخص واحد وحتى ٦ أشخاص  ، بحيث يكون العدد الكلي للمسافرين  من  شخصين  إلى ٧ أشخاص  من  جميع  نقاط  مصر للطيران حول العالم .

ومن جانبه أوضح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه بمجرد قيام المسافر بحجز تذكرة رحلته الدولية - ذهاب وعودة - في الفترة من٢٨ أبريل  وحتى ١٠ مايو القادم  ، يحصل  مرافقيه المسافرين معه  على  نفس الرحلة علي ٢٥%  تخفيض على  تذاكرهم الدولية، بحيث يكون السفر في الفترة من ٢٨أبريل  وحتى ٣٠ يونيه ٢٠١٦ أو للسفر من ١٠ أكتوبر ٢٠۱٦ وحتى ٣٠ يونيه ٢٠۱٧.

وأوضح النحاس أن هذا العرض يُطبق على جميع رحلات مصر للطيران الدولية ، فيما عدا رحلات الشركة إلى  كل من جدة والمدينة المنورة والرحلات الداخلية وكذلك رحلات المشاركة بالرمز.

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