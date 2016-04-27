السفارة البريطانية بالقاهرة تكشف ملابسات حادث مقتل الشاب المصري في لندن

في بيان لها ورد للموقع منذ قليل قالت السفارة البريطانية بالقاهرة إنها تتابع من قرب التقارير حول مقتل الشاب المصري شريف عادل حبيب وتعمل مع الحكومة المصرية في القاهرة والسفارة المصرية بلندن لاستجلاء الحقيقة.

وأوردت السفارة تقريرا صادرا عن شرطة المتروبوليتان جاء فيه:

“يقوم المحققون بالتحقيق في واقعة حريق مميت في ايلنج. حيث تم الاتصال بالشرطة حوالي الساعة 00:55 يوم الاثنين 25 أبريل إثر تقارير عن اندلاع نيران في عقار سكني في كرينلي جاردنز في ساوثهول وحضر ضباط ومطافئ لندن واسعاف لندن إلى موقع الحادث.

وتابع التقرير أنه “تم انقاذ رجل في سن ال21 من العقار من قبل مطافئ لندن. و تم نقله إلى مستشفى متخصصة في الحروق في إسكس حيث و افته المنية. تم ابلاغ الاقارب. سيتم تحديد الهوية بشكل رسمي والفحص بعد الوفاة. لم ترصد أي بلاغات عن أي أشخاص آخرين مصابين.

وقالت الشرطة :”ويجري المحققون من ايلنج التحقيقات. ولا يزال التحقيق في الملابسات مستمرا. تم القبض على رجل في العشرينيات من عمره يشتبه في اضرامه النار بنية تعرض الحياة للخطر. تم إطلاق سراحه على ذمة القضية حتى تحديد تاريخ آخر في منتصف يونيو وفقا لما ستسفر عنه التحقيقات.

ونشرت الشرطة :”لمن تتوفر لديه أية معلومات، يرجى منه الإسراع بالاتصال بالشرطة البريطانية على 020 8721 7070 أو بجهة مكافحة الجريمة دون الإعلان عن الهوية على 0800 555 111. ”

من جانبه صرح المتحدث باسم السفارة البريطانية بالقاهرة أن السفارة تتابع الواقعة عن كثب. وتعبر عن خالص التعازي لعائلة الضحية.

وشدد المتحدث على أن شرطة المتروبوليتان تعمل وبسرعة على تحديد ملابسات الوفاة. وستكون حكومة المملكة المتحدة على اتصال وثيق بالخارجية المصرية والقنصلية المصرية في لندن اليوم لاستقبال والرد على أي طلبات من الجهات المصرية والأسرة.

ونوهت السفارة إلى أن “المزيد من المعلومات عن التحقيق تبقى أمر يتعلق بشرطة المتروبوليتان تحت قانون المملكة المتحدة وبناء على أفضل توجه لزيادة فرص تحقيق العدل في المحكمة في هذه القضية.”