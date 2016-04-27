خليك فى البلدى.. الثوم الصينى يحوى مواد كيميائية خطيرة تدمر الجهاز العصبى

• لماذا يجب عليك أن تبعد عن شراء الثوم الصينى؟

فى العام الماضى استوردت الولايات المتحدة 70 مليون كجم من نبات الثوم من دولة الصين، لتميزه بالمظهر اللائق والفصوص الكاملة.>وأوضح تقرير حديث صدر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Healthfoodstar”، أن اكتساب الثوم الصينى للون الأبيض يرجع لحقنه بمواد كيميائية لوقف انتشار الحشرات وتدميرها لحمايته منها، وأشار الباحثون إلى أن الوضع الأسوأ من ذلك هو زراعة هذا النوع من الثوم فى مياه الصرف الصحى غير المعالجة، مضافًا إليها مادة "بروميد الميثيل" لحفظه من التلف والتى هى بمثابة فطريات.

وأكد الباحثون أن مادة "بروميد الميثيل" يمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة، تشمل تلف الجهاز العصبى والجهاز التنفسى والمركزى ويمكن أن تسبب حتى الموت.

وتبين أن الثوم الصينى عندما يتم تخزينه لفترة طويلة من الزمن، لا يمكن أن يتعفن لأنه معالج كيميائيا.

• كيفية ملاحظة الاختلافات بين الثوم العضوى والمعالج كيميائيا بسهولة؟

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>1. الثوم الطبيعى أثقل من المعالج كيميائيا.>2. الثوم الطبيعى هو كامل النكهات مقارنة مع الصينى.>3. الثوم الطبيعى هو دائمًا أصغر من الصينى.>4.

التوابل مفيدة لكن لو زادت عن حدها ممكن تكون مميتة.. زيادة جوزة الطيب تسبب هلاوس ممكن تنتهى بانتحار.. اطحن التوابل بنفسك وسيبك من الجاهز.. وبلاش تجمد الثوم.. واعرف طرق التخزين السليمة