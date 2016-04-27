محمد بن راشد يطلق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " اليوم استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " أطلقنا استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام ٢٠٣٠ ستتم طباعة ٢٥٪ من مباني #دبي باستخدام هذه التكنولوجيا ".

وأضاف سموه : " اعتمدنا قبل أيام أجندة المستقبل ، وبدأنا ترجمتها من خلال مبادرات واستراتيجيات تضيف قيمة لحياة الإنسان ولاقتصادنا الوطني " .

وأكد سموه إن المستقبل لا ينتظر المترددين والمتباطئين ، واليوم نستكمل خطوات بدأناها لتعزيز اقتصادنا و تنافسيتنا العالمية .

وقال سموه : " سيكون المستقبل قائما على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستلامس جميع تفاصيل حياتنا من السكن والعلاج وحتى المنتجات الاستهلاكية " .

وأوضح أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ستضيف٣٠٠ مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام ٢٠٢٥ ، كما أنها ستخفض التكلفة ونسبة العمالة ، وستوفر الوقت والجهد .

وستشرف مؤسسة دبي للمستقبل ، بلدية دبي ، هيئة الصحة و دبي القابضة على تنفيذ الاستراتيجية ضمن قطاعات الإنشاءات والطب وقطاع المنتجات الاستهلاكية