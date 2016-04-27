روني: أنا بول سكولز الجديد في يونايتد

يبتعد ليستر سيتي عن حلمه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بثلاثة نقاط فقط، في حالة الفوز على مانشستر يونايتد فإنه سيتوج بطلا.

وبعد فوز الفريق في عدة مباريات بنتيجة 1-0 ساد اعتقاد خاطئ أن الفريق يعتمد على سياسة خطف المباراة.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مسيرة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

الأهداف المستقبلة

"وعدت اللاعبين إذا خرجوا من المباراة دون استقبال شباكهم لأي أهداف بدعوة الجميع على البيتزا، لكنهم ينتظرون مني ربما تحسين العرض حسنا سأدعوهم على البيتزا والنقانق". هكذا تحدث كلاوديو رانييري مدرب ليستر في سبتمبر 2015.

كان ذلك قبل مواجهة ستوك سيتي في الجولة السادسة وانتهت المباراة بنتيجة 2-2، في أول 9 أسابيع استقبلت شباك ليستر سيتي 17 هدفا وسجل الفريق 18 هدفا حتى تكمن الفريق من الفوز أخيرا في الجولة الـ10 بنتيجة 1-0 على كريستال بالاس ليفي رانييري بوعده.

ليستر سيتي حتى الآن سكنت شباكه 33 هدفا وسجل 63 هدفا، صاحب أقوى خط دفاع بالدوري توتنام هوتسبرز بـ26 هدفا سكنت شباكه، ثم مانشستر يونايتد باستقباله 30 هدفا وليستر ثالث أقوى خط دفاع.

كم مرة فاز ليستر سيتي بنتيجة 1-0؟

فاز ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في 7 مباريات فقط هذا الموسم، الأولى ضد كريستال بالاس في الأسبوع الـ10 والثانية ضد توتنام في الأسبوع الـ21، ونورويتش في الأسبوع الـ27 وضد كل من واتفورد ونيوكاسل وكريستال بالاس وساوثامبتون على الترتيب من الجولة 29 حتى 32.

كم مرة خرج ليستر سيتي بشباك نظيفة؟

خرج ليستر سيتي بشباك نظيفة في 15 من أصل 35 مباراة، وأطول مدة خرج خلالها بشباك نظيفة كانت من الجولة الـ29 حتى الجولة الـ33.

أكبر فوز

أكبر فوز لليستر سيتي بالدوري هذا الموسم كان على حساب سوانزي سيتي بنتيجة 4-0 بالجولة الـ35 من الدوري، ثم نتيجة 3-0 وفاز بها على نيوكاسل بالجولة الـ13، وسوانزي أيضا بالجولة الـ15، وستوك سيتي بالجولة الـ23.

كم فرصة خلقها ليستر هجوميا؟

خلق ليستر سيتي 337 فرصة صنع منهم 42 هدفا من أصل 63، وتستقبل شباكه أهدافا بمعدل 0.94 هدفا في المباراة ويسجل 1.8 هدفا في المباراة.