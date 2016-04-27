أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استشهاد رجل وامرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى

Google+ Print
استشهاد رجل وامرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى استشهاد رجل وامرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى

أكدت الشرطة الإسرائيلية استشهاد رجل وامرأة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى القدس، من ناحية أخرى اقتحم مستوطنون يهود متطرفون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بمجموعات متلاحقة من باب المغاربة وسط حراسات معززة ومشددة من القوات الخاصة فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ووسط أجواء شديدة التوتر، فيما تصدح حناجر المصلين المسلمين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية فى الأقصى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين يرتدون زيًا تلموديًا، فى حين فرض حراس المسجد وسدنته رقابة شديدة على سلوك المستوطنين لإحباط أى محاولة لإقامة صلوات تلمودية فى الأقصى، ويتخلل الاقتحامات تقديم شروحات للمستوطنين حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى.

من جهتها، واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد الأقصى من مصلين وطلبة علم، واحتجزت بطاقات الشبان والنساء خلال دخولهم للمسجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365