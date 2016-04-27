استشهاد رجل وامرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى

أكدت الشرطة الإسرائيلية استشهاد رجل وامرأة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى القدس، من ناحية أخرى اقتحم مستوطنون يهود متطرفون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بمجموعات متلاحقة من باب المغاربة وسط حراسات معززة ومشددة من القوات الخاصة فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ووسط أجواء شديدة التوتر، فيما تصدح حناجر المصلين المسلمين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية فى الأقصى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين يرتدون زيًا تلموديًا، فى حين فرض حراس المسجد وسدنته رقابة شديدة على سلوك المستوطنين لإحباط أى محاولة لإقامة صلوات تلمودية فى الأقصى، ويتخلل الاقتحامات تقديم شروحات للمستوطنين حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى.

من جهتها، واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد الأقصى من مصلين وطلبة علم، واحتجزت بطاقات الشبان والنساء خلال دخولهم للمسجد.