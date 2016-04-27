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المعارضة السورية: تحديد موعد جولة المحادثات المقبلة يرجع للأمم المتحدة

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المعارضة السورية: تحديد موعد جولة المحادثات المقبلة يرجع للأمم المتحدة المعارضة السورية: تحديد موعد جولة المحادثات المقبلة يرجع للأمم المتحدة

قال جورج صبرا من الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية الأربعاء، أن الأمم المتحدة يرجع إليها تحديد متى تستأنف محادثات السلام بعد أن صرح مسؤول روسى بأنها ستستأنف فى العاشر من مايو. وأضاف صبرا أن المعارضة لن تشارك فى المحادثات إلى أن تنفذ مطالبها.

وكان صبرا يرد على تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف فى وقت سابق اليوم. وروسيا حليف وثيق للرئيس السورى بشار الأسد.

وأضاف صبرا "ما لم يتم إجراءات حقيقية على الأرض وفى الداخل السورى سيبقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات معلق اشتراكه بالمفاوضات."

وعلقت الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها فى محادثات السلام الأسبوع الماضى مع تصاعد العنف على الأرض ولم تحرز المفاوضات أى تقدم تجاه بحث انتقال سياسى.
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