لافروف: تعاون موسكو مع واشنطن ساعد على تحقيق تقدم فى سوريا

قال وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف أن بلاده ساعدت القوات السورية على إلحاق هزائم بالإرهابيين وتهيئة الظروف لوقف القتال، مشيرا إلى أن التعاون مع واشنطن ساهم فى ذلك.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله- خلال كلمته، التى ألقاها فى مؤتمر موسكو الخامس للأمن الدولى الأربعاء، أن "روسيا هى الدولة الوحيدة التى أظهرت واقعية فى الأزمة السورية، وأن خطوات القوات الجوية الفضائية الروسية فى سوريا بالتنسيق مع القوات الحكومية ومع قوات المعارضة الوطنية سمحت بإلحاق هزائم جدية بالإرهابيين وتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق عملية التسوية السياسية".

ودعا لافروف إلى ضرورة مراجعة ومعالجة الأخطاء المرتكبة فى مجال مكافحة الإرهاب والتخلى عن الخطوات الساعية إلى تدهور الوضع فى المنطقة، مؤكدا أنه من غير المقبول استخدام الإرهابيين كأداة من أجل تغيير النظم وتحقيق غير ذلك من الأهداف السياسية.

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