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انتصارات “النادي الملكي” تقلق مانشستر سيتي في مباراة الإياب بأبطال أوروبا

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انتصارات “النادي الملكي” تقلق مانشستر سيتي في مباراة الإياب بأبطال أوروبا انتصارات “النادي الملكي” تقلق مانشستر سيتي في مباراة الإياب بأبطال أوروبا

أرشيفية

انتهت المواجهة التي أقيمت بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني مساء أمس الثلاثاء على ملعب الاتحاد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وذكرت صحيفة “آس”  الإسبانية الشهيرة أن الفريق الملكي يمتلك رقمًا مميزًا في الأدوار الإقصائية من البطولات الأوروبية التي انتهت فيها مباريات الذهاب بالتعادل السلبي، حيث تمكن من حسم 7من أصل 8 مواجهات منها لصالحه.

يذكر أن الخسارة الوحيدة للنادي للملكي في تلك المواجهات ال 8على يد نادي سبارتاك موسكو الروسي وخسر الفريق الإسباني، في مباراة الإياب حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو موسم 1990-91.

وتقام مباراة العودة بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم 5 مايو.

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