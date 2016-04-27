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القماش لـ في الجول: لماذا يتحمل الإسماعيلي عبء مشاركة المقاصة في الكونفدرالية؟

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القماش لـ في الجول: لماذا يتحمل الإسماعيلي عبء مشاركة المقاصة في الكونفدرالية؟ القماش لـ في الجول: لماذا يتحمل الإسماعيلي عبء مشاركة المقاصة في الكونفدرالية؟

عبر خالد القماش مدرب الإسماعيلي عن استياءه من جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تقديم موعد مباراة لفريقه من الأسبوع الـ28 لتلعب قبل الأسبوع الـ27.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع غزل المحلة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الـ25 ويواجه بتروجيت يوم 4 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26.

وصرح خالد القماش لـFilGoal.com قائلا:"ما أراه في جدول مسابقة الدوري لم يحدث من قبل أبدا، كيف يخوض فريقي مباراة في الأسبوع الـ28 ثم يلعب الأسبوع الـ27؟"

وأضاف مدرب الدراويش "كيف سأواجه إنبي في الأسبوع الـ28 ثم مباشرة أتجه لمواجهة للمقاصة في الفيوم بالأسبوع الـ27؟ أفهم وأعرف جيدا أن يتم تأجيل مباراة المقاصة لوقت أخر بسبب الارتباطات الإفريقية، لكن أن يتم تقديم موعد مباراة في أسبوع أخر فلم يحدث هذا مسبقا".

وتابع "كيف ألعب مباراة يوم الإثنين ثم أسافر إلى الفيوم لمواجهة مصر للمقاصة يوم الجمعة؟"

وأتم "لما أتحمل أنا عبء مشاركة المقاصة في إفريقيا؟ لهذا إما اللعب في الموعد المحدد أو التأجيل لموعد أخر مع ثبات خوض المواجهات طبقا للأسابيع ومواعيدها".

وكانت لجنة المسابقات قد قدمت موعد مواجهة الإسماعيلي ضد إنبي في الجولة الـ28 لتلعب قبل مواجهة مصر للمقاصة في الجولة الـ27 بسبب مشاركة المقاصة في بطولة الكونفدرالية.

ويواجه المقاصة نظيره أهلي طرابلس الليبي ضمن ذهاب دور الـ16 الثاني من بطولة الكونفدرالية يوم 6 من الشهر المقبل.

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