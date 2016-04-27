مجلس أمناء العاشر يطالب محافظ الشرقية بـ300 نمرة تاكسى جديدة

أكد المهندس أبو العلا أبو النجا، عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم مطالبة اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتخصيص 300 نمرة جديدة للعاشر من رمضان، نظراً لتزايد عدد السكان بالعاشر وزيادة المساحة العمرانية، حيث وصلت المدينة إلى 14 حيا بـ94 مجاورة سكنية .

وأوضح "أبو العلا"، خلال الاجتماع الشهرى لمجلس أمناء العاشر برئاسة الدكتور محمد حلمى الذى عقد صباح اليوم بمقر جهاز مدينة العاشر بحضور رئيس الجهاز وممثلين كافة القطاعات التنفيذية بالمدينة، أنه بعد إجراء القرعة العلنية لتوزيع 23 نمرة عداد للتاكسى الأبيض، واعتماد 5 آلاف جنيه للصرف منها على إعداد اللافتات والبوابات الخاصة بالقرعة ستتم مطالبة المحافظ بنمر جديدة.

وأضاف "أبو العلا"، أن المجلس سيقوم بلصق بادجات على التاكسيات التى تم تسليمها للمواطنين بالعاشر، تحمل اسم مجلس الأمناء، ووضع رقم خط ساخن للتواصل مع المواطنين فى حال وجود أى مشكلات.

وأعلن المجلس تشكيل 7 لجان متخصصة لبحث شكاوى المدينة والسعى لحلها، منها لجان الصحة والبيئة والسكان والشباب والتدريب والتنمية واعتماد 200 ألف جنيه للاحتفالات بالعيد القومى للعاشر الموافق العاشر من شهر رمضان من كل عام.

واعتمد مجلس أمناء العاشر من رمضان صرف 287 ألف جنيه، بينها 200 ألف جنيه لشراء أجهزة رش مبيدات تحمل على سيارة وعددها 3 أجهزة رش ضباب حرارى و2 رشاشة ظهرية استانلس لزوم أعمال رش المدينة لمكافحة الحشرات ويرقات البعوض الأحياء السكنية .

ورصد المجلس 27500 جنيه لشراء 250 لتر مبيد حشرى لمقاومة البعوض، وهو السعر المقدم من الجهاز، وسيقوم مجلس الأمناء بالشراء.

وشمل القرار الموافقة على اعتماد 15 ألف جنيه بالموافقة على شراء أمصال خاصة بعقار الكلاب والعقارب والثعابين، من خلال الشركة المصرية القابضة للمصل واللقاح.

وجاء قرار مجلس الأمناء بالموافقة على شراء 5 آلاف طلق خرطوش لمطاردة الكلاب الضالة بقيمة 45 ألف جنيه، طبقا للقواعد القانونية المعمول بها فى شراء طلقات الخرطوش، إضافة إلى اعتماد 20 ألف جنيه لإقامة ندوة عن ترشيد الطاقة فى المجالات الصناعية تحت رعاية مجلس الأمناء.

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