بالصور.. افتتاح معرض للفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسوان بحضور المحافظ

افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، معرضا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسوان، وذلك بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة أسوان، بحضور فنانى أسوان التشكيليين.

وقال محمد إدريس، إن المعرض يتضمن نحو 600 عمل من تنفيذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع بالتعاون مع الدكتورة رانيا أحمد، مدرس تصميم بكلية تربية نوعية، والدكتورة إيمان محمد، مدرس أشغال فنية بكلية تربية نوعية، والدكتورة دعاء محمود، مدرس رسم وتصوير بكلية تربية نوعية، ويستمر المعرض لمدة أسبوع من افتتاحه.

وأوضحت إيمان محمد أن المعرض يضم عددا من مشغولات تراكيب نسيجية مجسمة ومسطحة من الجرباح المستخرج من النخيل، مجسمات من سلك النحاس مستلهمة من أسطورة الفيل بالهند، أعمال من السلك "اكسسوارات، ووحدات إضاءة"، كتيبات للأطفال وأشكال الحروف والأرقام من بواقى الأقمشة كالستان، أعمال زخرفة من صب الجبس والتلوين عليه، مسكات أفريقى باستخدام "العرجون".

وأضافت رانيا أحمد أن من الخامات المستخدمة فى إنتاج أعمال المعرض: الخشب، قشر البيض، الخرز، خشب الاركيت، الخيوط، عجينة السيراميك، الألوان الزيتية والمائية، الزجاج، سلك النحاس مختلف الأحجام، الجلود.

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