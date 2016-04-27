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بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية بالأسواق

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بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية بالأسواق بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية بالأسواق
أشرف اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ع" 42 سنة صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص"لحيازته "27 " برميل من المخللات "زيتون – جزر - فلفل" بإجمالى وزن "2.7 "طن به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"رمزى.ق" 66 سنة صاحب مخزن مشروبات كحولية "بدون ترخيص" لحيازته "1070" زجاجة خمور أنواع مختلفة مجهولة المصدر وبدون أى مستندات، و"سعيد .م" 36 سنة صاحب مخبز حر – كائن بدائرة قسم العطارين لقيامه بتجميع "7" أجولة من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن "350 " كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه.

كما تم ضبط "هانى. م" 30 سنة صاحب محل أسماك مملحة ومدخنة لحيازته "155" كجم من الأسماك المملحه والمدخنة "فسيخ – سردين- رنجة" بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حسن. م"61 سنة صاحب محل اسماك لحيازته "48" كجم من الأسماك المجمدة محلولة من التجميد وخارج الكراتين بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

حملة تموينية بأسواق الإسكندرية (1)

حملة تموينية بأسواق الإسكندرية (2)

حملة تموينية بأسواق الإسكندرية (3)

تموين الإسكندرية تضبط مخزنا للمواد الغذائية غير صالح للاستهلاك الآدمى
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مصر 365

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