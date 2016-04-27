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المؤتمر الإقليمى الأفريقى للرى والصرف يواصل فعالياته لليوم الثانى بأسوان

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المؤتمر الإقليمى الأفريقى للرى والصرف يواصل فعالياته لليوم الثانى بأسوان المؤتمر الإقليمى الأفريقى للرى والصرف يواصل فعالياته لليوم الثانى بأسوان
واصل المؤتمر الإقليمى الأفريقى الرابع للرى والصرف فعالياته لليوم الثانى على التوالى، بمدينة أسوان، من خلال استكمال مناقشة 300 عالم وباحث وخبير ومهندس رى من 26 دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية، مناقشة 90 بحثاً من مختلف دول العالم، خلال الجلسات البحثية.

وشهد افتتاح فعاليات المؤتمر، الذى يعقد فى الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجارى برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ووزير الرى الهندى أم بركاش دهانكار والدكتور سعيد نيريزى رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف ووصفى حسن سكـرتير عـام المنـظمة الأفـروأسيوية، وأيضاً كونج ريتشارد نائب وزير الرى الأوغندى والعديد من رؤساء المنظمات الدولية والأفريقية ووزراء الرى السابقين.


>وزير الرى يفتتح المؤتمر الإقليمى الرابع للرى والصرف بأسوان.. الدكتور محمد عبد العاطى لـ"اليوم السابع": سد النهضة ملف الدولة والمباحثات مستمرة.. ويؤسفنى أن هناك بعض الدول تتسبب فى تغييرات المناخ

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