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إصابة سائق وسرقة سيارته النقل المحملة بالحديد بطريق القاهرة الاسماعيلية ‎

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إصابة سائق وسرقة سيارته النقل المحملة بالحديد بطريق القاهرة الاسماعيلية ‎ إصابة سائق وسرقة سيارته النقل المحملة بالحديد بطريق القاهرة الاسماعيلية ‎

أرشيفية

استولى، اليوم الأربعاء، مجهولون على سياره نقل محملة بأطنان حديد، وتعرض سائقها لإصابات متفرقة بجميع أنحاء جسمه أثناء محاولة تصديه للمجرمين.

وكان اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولون بس به سياره نقل محمله باطنان حديد وأصابه سائقها يدعي، عيد محمد ع 27  سنه مقيم الدقهليةمصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد

وتعود احداث الواقعة إلى أنه خلال عوده السائق بالسياراة تريلا رقم “9478 ص. ء. ي” قادمًا من القاهرة في طريقه إلى دمياط قرر الوقوف بالكيلو ٧ لأداء فرض الصلاه فوجى بشخصان  يستقلان سيارة ملاكى فيرنا أثناء قاموا بسرقه السياره  التي كانت تحمل كميه  من الحديد وبعد خروجه من المسجد محاولا الالحاق بالمجرمين  سقط الارض مما أدى الى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إداره البحث بتشكيل فريق بحث وضبط الجناه والسيارة.

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