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اشتباكات بين مهاجرين والشرطة في معسكر للاجئين باليونان

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اشتباكات بين مهاجرين والشرطة في معسكر للاجئين باليونان اشتباكات بين مهاجرين والشرطة في معسكر للاجئين باليونان

أرشيفية

 اندلعت اشتباكات بالحجارة ،اليوم الأربعاء، بين مهاجرون في معسكر احتجاز يوناني، وقوات الشرطة، وذلك عقب ساعات من نقل عبارتين لاجئين إلى تركيا بموجب اتفاق يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” أن التوتر بدأ بعد قيام الوزيران الهولندي واليوناني المسؤولان عن الهجرة منذ أيام بزيارة لمعسكر اللاجئين.

وقالت الشرطة اليونانية إنه تم إضرام النيران في صناديق القمامة، وإن المهاجرين كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة وبأشياء معدنية، مشيرة إلى أن المحتجزين كانوا يعترضون على ظروف احتجازهم وعلى العودة إلى تركيا.

ومن جانبها أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز في مجمع “موريا” الذي يضم نحو 3000 شخص.

يذكر أن الشرطة اليونانية قد أعلنت عن ترحيل 13 شخص أمس الثلاثاء من جزيرة ليسبوس إلى بلدة ديكيلي في تركيا

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