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رفض طلب رد «شحاتة» بـ«أحداث مجلس الوزراء والمجمع العملي»

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رفض طلب رد «شحاتة» بـ«أحداث مجلس الوزراء والمجمع العملي» رفض طلب رد «شحاتة» بـ«أحداث مجلس الوزراء والمجمع العملي»

المستشار ناجي شحاتة – أرشيفية

قضت الدائرة (92) تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض طلب الرد، والمخاصمة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة.

كما قضت بتغريم مقدم الدعوى 500 جنيه، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان دفاع المتهمين بـ”أحداث مجلس الوزارء وحرق المجمع العملي”، قد طالب بتأجيل نظر القضية، لعدم تمكينه من اتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة.

جاء ذلك عقب إعلان المستشار ناجي شحاتة، عداءه للمتهمين، ولثورة 25 يناير.

واستند طلب رد إلى أن نفس القاضي، سبق أن حكم بحبس متهمين بالقضية، وهما ” محمد عبد المعطي، ومحمد أحمد”، بالسجن لمدة عام لكليهما بتهمة “إهانة هيئة المحكمة في جلسات سابقة”.

جاء ذلك بعد أن لاحظت المحكمة، وقوف المتهمين على “البينج الخشبي” – داخل القفص الزجاجي – في محاولة منهم للمرور للجانب الآخر نظرًا للتكدس الشديد داخل القفص.

 

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