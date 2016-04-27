تقليص أيام العمل بالقطاع العام الفنزويلي بسبب أزمة الطاقة

قررت الحكومة الفنزويلية تقليص أيام العمل للعاملين في القطاع العام إلى يومين أسبوعيًا كإجراء مؤقت لمساعدتها في التغلب على أزمة الطاقة الخطيرة التي تشهدها حاليًا.

وحسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فقد أعلن نائب الرئيس “أريستوبلو إيستوريز” ،اليوم الأربعاء، أن موظفي الخدمة المدنية سيتوجهون إلى العمل فقط في يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، لحين انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع العام سيتوقف أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع باستثناء المهام الأساسية والضرورية.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أصدر مرسوما باعتبار يوم الجمعة عطلة رسمية خلال شهر أبريل الجاري ومايو المقبل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى مواجهة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

يذكر أن الجفاف الشديد الذي ضرب فنزويلا مؤخرًا تسبب في أزمة بالطاقة، حيث تعتمد فنزويلا على الطاقة المائية في سد 60 % من احتياجاتها من الكهرباء، بالإضافة إلى نقص الاستثمار والصيانة في البنية التحتية بقطاع الطاقة،