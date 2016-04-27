أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تقليص أيام العمل بالقطاع العام الفنزويلي بسبب أزمة الطاقة

Google+ Print
تقليص أيام العمل بالقطاع العام الفنزويلي بسبب أزمة الطاقة تقليص أيام العمل بالقطاع العام الفنزويلي بسبب أزمة الطاقة

رئيس فنزويلا

 قررت الفنزويلية تقليص أيام العمل للعاملين في القطاع العام إلى يومين أسبوعيًا كإجراء مؤقت لمساعدتها في التغلب على أزمة الطاقة الخطيرة التي تشهدها حاليًا.

وحسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فقد أعلن نائب الرئيس “أريستوبلو إيستوريز” ،اليوم الأربعاء، أن موظفي الخدمة المدنية سيتوجهون إلى العمل فقط في يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، لحين انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع العام سيتوقف أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع باستثناء المهام الأساسية والضرورية.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أصدر مرسوما باعتبار يوم الجمعة عطلة رسمية خلال شهر أبريل الجاري ومايو المقبل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى مواجهة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

يذكر أن الجفاف الشديد الذي ضرب فنزويلا  مؤخرًا تسبب في أزمة بالطاقة، حيث تعتمد فنزويلا على الطاقة المائية في سد 60 % من احتياجاتها من الكهرباء، بالإضافة  إلى نقص الاستثمار والصيانة في البنية التحتية بقطاع الطاقة،

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان