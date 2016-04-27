ليلة_الأبطال - سيميوني: لا يفز بالمعارك من يملك جنودا أكثر

(إفي): قال الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عشية مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم إن "المعارك لا يفوز بها من يملك جنودا أكثر بل من يستطيع توظيفهم بشكل أفضل"، مؤكدا أنه "لا توجد دوافع انتقام، بل فرص جديدة".

وأكد سيموني في مؤتمر صحفي أن لديه "شغف كبير ويعيش ما تتطلبه اللحظة".

وأضاف "من المؤكد أن الخصم يملك مدربا ولاعبين كثيرين لديهم أسلوب لعب مميز وهذا يمنح قوة لبايرن، لكن الحروب لا يفوز بها من يملك جنودا أكثر، بل من يستخدمهم على نحو أفضل".

وتابع "لا نفكر في وضع آخر سوى ما نحن فيه، وفي مبارة كبيرة تنتظرنا. ومن هذا المنطلق سنلعب غدا، نفكر في أمر واحد: الفوز".

وعن هزيمة أتليتكو أمام بايرن ميونيخ في نهائي كأس أوروبا عام 1974 ، قال سيميوني:"في الحياة وفي كرة القدم لا يوجد انتقام، بل فرص جديدة".

وتوقع سيموني "مباراة صعبة أمام خصم يملك خيارات هجومية عديدة ومدرب يبتكر باستمرار أثناء المباراة".

وأشار إلى أن الفريق البافاري "يلعب بشكل جيد دفاعيا وهجوميا. ونحن أيضا نملك مدافيعن جيدين، ولكن لعبور الأدوار الإقصائية يجب تسجيل أهداف وهذا ما سنحاول فعله في مباراة الغد".