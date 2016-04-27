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صور صادمة لتوأم سيامى هندى برأس واحدة توفيا بعد دقائق من ولادتهما

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صور صادمة لتوأم سيامى هندى برأس واحدة توفيا بعد دقائق من ولادتهما صور صادمة لتوأم سيامى هندى برأس واحدة توفيا بعد دقائق من ولادتهما
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على حالة ولادة نادرة للغاية لا تتكرر إلا مرة فى المليون، حيث شهدت مستشفى راجكوت الهندية يوم الجمعة الماضى ولادة توأم سيامى "ملتصق" يتشاركان نفس الرأس وبلغ وزنيهما 1100 جرام تقريبًا، وبقيا على قيد الحياة 6 دقائق فقط قبل أن يلقيا حتفهما.

وذكر التقرير أن الأطباء اكتشفوا هذه الحالة فى وقت متأخر أثناء خضوع الأم للفحوصات التقليدية فى الشهر السابع من الحمل، وعلى الرغم من علمهم بأن الأم ستلد توأما سياميا ملتصقا، إلا أنه خلال عملية الولادة القيصرية أصيب الأطباء بالدهشة والذهول بمجرد رؤيتهما، حيث كان التوأم السيامى يتشاركان رأسا ومخا واحدا ولدى كل منهما أطراف منفصلة وقلب منفصل.

ومن جانبهم أشار الأطباء الذين أجروا عملية الولادة أن هذه الحالة نادرة للغاية ولا تتكرر فى الهند سوى مرة فى المليون، مضيفين أن فصل توأم سيامى ملتصق من المخ هو أمر مستحيل عمليًا.

وأضاف التقرير أن الأم غادرت المستشفى يوم أمس الثلاثاء، وكانت حالتها مستقرة، وقرر والدا التوأم التبرع بجسديهما للكلية الطبية الحكومية فى الهند بغرض استخدامه فى البحث العلمى.

التوأم الملتصق (1)

التوأم الملتصق (2)


>- بالفيديو والصور.. توأم هندى ملتصق بجسد وقلب واحد ورأسين منفصلين
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- بالصور.. عملية جراحية ناجحة لفصل توأم ملتصق بالبطن والصدر
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مصر 365

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