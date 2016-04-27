إصابة عامل بطلقتين ناريتين في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج‎

أصيب عامل بطلقتين ناريتين في تجدد خصومة ثأرية بناحية قرية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشاة بسوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقى أخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصاب بناحية نجع الجمال التابع لقرية الزوك الشرقية دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول دانيال معوض عيسي 59 سنة مصابًا بطلقتين ناريتين بالساعد الأيسر والمرفق والعضد الأيمن وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله إلي مستشفي سوهاج العام، وطرف ثاني عاطف رشدي 27 سنة عامل، وشنوده رشدي، حيث تبين أن سبب المشاجرة تجدد خصومة ثأرية تعود لسنة 2012.

وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزته طبنجة وفارغ لطلقتين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4699 جنح المركز وتولت النيابة التحقيق.