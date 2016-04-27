الخارجية: استدعاء السفير البريطاني بشأن مقتل شاب مصرى بلندن أمر سابق لأوانه

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام وقلق شديد حادث المواطن المصري ”شريف عادل ميخائيل” الذى تم العثور على جثته محروقا في سيارته بإحدى ضواحي لندن، ليثير الجدل حول معرفة الأسباب التي أدت إلى قتله بطريقة بشعة.

وأكد “أبو زيد ” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن السفير سامح شكري وزير الخارجية أعرب للخارجية البريطانية عن تطلع مصر لإجراء تحقيق عاجل وسريع ومحايد وشفاف بشأن الحادث، ومعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسئولين عنها في أسرع وقت، مشددا على ضرورة أن تتفهم السفارة البريطانية في مصر للجانب الإنساني، والحالة الخاصة المرتبطة بهذا الحادث الأليم.

وتابع: “إن الحديث عن استدعاء السفير البريطاني بالقاهرة، على خلفية مقتل شاب مصري بلندن، أمر سابق لأوانه، ويحتاج للانتظار والتقييم”.

وطالب المتحدث باسم الخارجية، بضرورة أن تقوم السفارة البريطانية بتسهيل الإجراءات لمن يرغب من عائلة التضحية بالسفر إلى لندن للتضامن وتقديم المساعدات لوالديه، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية طالبت نظيرتها البريطانية بضرورة عدم التقيد بأسباب بيروقراطية قد تودى الى حرمان أسرة المتوفى من المؤازرة والدعم الذى يحتاجون إليه بشدة في تلك الأوقات العصيبة.