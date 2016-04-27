أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية: استدعاء السفير البريطاني بشأن مقتل شاب مصرى بلندن أمر سابق لأوانه

Google+ Print
الخارجية: استدعاء السفير البريطاني بشأن مقتل شاب مصرى بلندن أمر سابق لأوانه الخارجية: استدعاء السفير البريطاني بشأن مقتل شاب مصرى بلندن أمر سابق لأوانه

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام وقلق شديد حادث المواطن المصري ”شريف عادل ميخائيل” الذى تم العثور على جثته محروقا في سيارته بإحدى ضواحي لندن، ليثير الجدل حول معرفة الأسباب التي أدت إلى قتله بطريقة بشعة.

وأكد “أبو زيد ” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن السفير سامح شكري وزير الخارجية أعرب للخارجية البريطانية عن تطلع لإجراء تحقيق عاجل وسريع ومحايد وشفاف بشأن الحادث، ومعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسئولين عنها في أسرع وقت، مشددا على ضرورة أن تتفهم السفارة البريطانية في مصر للجانب الإنساني، والحالة الخاصة المرتبطة بهذا الحادث الأليم.

وتابع: “إن الحديث عن استدعاء السفير البريطاني بالقاهرة، على خلفية مقتل شاب مصري بلندن، أمر سابق لأوانه، ويحتاج للانتظار والتقييم”.

وطالب المتحدث باسم الخارجية، بضرورة أن تقوم السفارة البريطانية بتسهيل الإجراءات لمن يرغب من عائلة التضحية بالسفر إلى لندن للتضامن وتقديم المساعدات لوالديه، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية طالبت نظيرتها البريطانية بضرورة عدم التقيد بأسباب بيروقراطية قد تودى الى حرمان أسرة المتوفى من المؤازرة والدعم الذى يحتاجون إليه بشدة في تلك الأوقات العصيبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم