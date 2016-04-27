أمين عام النواب: هيئة مكتب البرلمان تستكمل تشكيل اللجنة العامة 8 مايو

قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إنه من المقرر أن يحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب استكمال تشكيل اللجنة العامة فى اجتماع هيئة المكتب المقبل باختيار 5 من نواب المجلس وفقا للمادة (21) من لائحة المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.

وأوضح الأمين العام فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن موعد الاجتماع سيحدده رئيس المجلس خلال ساعات، وتابع قائلا: "إما أن يكون الاجتماع قبل مشاركته فى اجتماعات البرلمان الإفريقى والذى سيبدأ الاثنين المقبل أو بعد عودته الجمعة 6 مايو.

وأشار سعد إلى أنه سيتم عرض التشكيل النهائى للجنة العامة للبرلمان والتى تتكون من هيئة مكتب المجلس والمكون من رئيس المجلس والوكيلين، رؤساء اللجان النوعية وعددهم 25 نائبا، ورؤساء الهيئات البرلمانية وعددهم 15 عضوا، بالإضافة إلى 5 نواب تختارهم هيئة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس والمقرر انعقادها 8 مايو المقبل.

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