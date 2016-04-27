السيسى مستنكرا تأمين مقر الداخلية بـ1000 مجند: "المفروض نحسب كل حاجة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تأمين المقر الجديد للوزارة بنحو ألف مجند يعد تكلفة مالية هائلة، قائلا:" احنا جينا هنا للاستفادة من الأكاديمية والمكان والتأمين والأسوار.. ولا أتكلف مقابل الاستعانة بألف مجند، حتى لو كان مرحليا.. إحنا المفروض نحسب كل حاجة".

وأضاف السيسى خلال تفقده المقر الجديد لوزارة الداخلية، بضرورة الاستفادة بطلبة كلية الشرطة فى التأمين والاستعانة بالكاميرات، مستنكرا: "اوقف بنى ادمين على مدار 24 ساعة للتأمين .. ده كلام قديم يكلفنا ملايين الجنيهات فى السنة بأكله ولبسه وعلاجة ادرسوا كويس، اعتمد على نظم حديثة.. الطلبة بيتدربوا ممكن فى ثانية يتحركوا، ضمن سياق كبير".

ووجه الرئيس السؤال لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، حول ثمن تكلفة ألف مجند، لكن لم يجد رد، وهو ما دفعه لتقدير التكلفة بنحو 12 مليون جنيه فى السنة .

السيسى يناقش وزير الداخلية فى تفاصيل تصميم المقر الجديد للوزارة