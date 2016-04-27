صفحة جديدة للمطالبة بحق المصرى المقتول فى بريطانيا وانتقادات لعدم الاهتمام به

استمرارا لحالة الغضب التى سيطرت على رواد مواقع التواصل الجتماعى "فيس بوك"، بعد مقتل الشاب المصرى "شريف عادل حبيب"، الذى وجدوه "متفحما" فى العاصمة البريطانية أمس، دشن رواد صفحة جديدة تحمل اسم "كلنا شريف عادل حبيب ميخائيل" للمطالبة بحق الشاب المصرى.

ونشرت الصفحة صورة لــ"شريف" حيا وبعد مقتله، لتؤكد على فظاعة الجريمة التى أجرت فى حقه، مطالبة النشطاء والحقوقين بالدفاع عن حقه كما كانوا يدافعون عن "ريجينى" الشاب الإيطالى، الذى قتل فى مصر منذ فترة، مستنكرين عدم اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بمقتل الشاب كما حدث مع "ريجينى".

كما دشنت الصفحة عدة هاشتاجات داعمة للشاب من بينها، ?‎ENGLAND NOT SEAFTY?"، "‏إنجلتر غير آمنة?"، "‏عايزين حق شريف حبيب?"، مطالبة متابعيها بنشر الهاشتاجات حتى يشعر بها العالم ويتحرك من أجل حق الشاب.

كما كتبت الصفحة متسائلة: "يا ترى الخبراء الأمنيين اللى كانوا منتشرين على الفيس بوك وقت مقتل ريجينى وهما بيفسروا ويناقشوا ويحللوا ويتهموا بلدهم فى قتل ريجينى، تفتكروا هنشوفهم بيتهموا بريطانيا بقتل عادل ابن بلدنا؟؟ يا ترى هنلاقى حد منهم بيقول كلنا عادل حبيب زى ما قالوا كلنا ريجينى؟".

وتابعت: "فين حقوق الإنسان تسأل عن حق إنسان مصرى قتلوه بدون رحمة، أكيد عارفين الإجابة لكن إحنا مش هنسكت هنجيب حق عادل".

كانت قوات الأمن البريطانية قد عثرت على جثة المواطن المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل، أمس الثلاثاء، محروقة داخل أحد جراجات السيارات فى منطقة "ساوث هول" بالعاصمة البريطانية "لندن".

- "كلنا شريف عادل" صفحة على "فيس بوك" للمطالبة بحق المصرى المقتول فى لندن