أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صفحة جديدة للمطالبة بحق المصرى المقتول فى بريطانيا وانتقادات لعدم الاهتمام به

Google+ Print
صفحة جديدة للمطالبة بحق المصرى المقتول فى بريطانيا وانتقادات لعدم الاهتمام به صفحة جديدة للمطالبة بحق المصرى المقتول فى بريطانيا وانتقادات لعدم الاهتمام به
استمرارا لحالة الغضب التى سيطرت على رواد مواقع التواصل الجتماعى "فيس بوك"، بعد مقتل الشاب المصرى "شريف عادل حبيب"، الذى وجدوه "متفحما" فى العاصمة البريطانية أمس، دشن رواد صفحة جديدة تحمل اسم "كلنا شريف عادل حبيب ميخائيل" للمطالبة بحق الشاب المصرى.

ونشرت الصفحة صورة لــ"شريف" حيا وبعد مقتله، لتؤكد على فظاعة الجريمة التى أجرت فى حقه، مطالبة النشطاء والحقوقين بالدفاع عن حقه كما كانوا يدافعون عن "ريجينى" الشاب الإيطالى، الذى قتل فى منذ فترة، مستنكرين عدم اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بمقتل الشاب كما حدث مع "ريجينى".

كما دشنت الصفحة عدة هاشتاجات داعمة للشاب من بينها، ?‎ENGLAND NOT SEAFTY?"، "‏إنجلتر غير آمنة?"، "‏عايزين حق شريف حبيب?"، مطالبة متابعيها بنشر الهاشتاجات حتى يشعر بها العالم ويتحرك من أجل حق الشاب.

كما كتبت الصفحة متسائلة: "يا ترى الخبراء الأمنيين اللى كانوا منتشرين على الفيس بوك وقت مقتل ريجينى وهما بيفسروا ويناقشوا ويحللوا ويتهموا بلدهم فى قتل ريجينى، تفتكروا هنشوفهم بيتهموا بريطانيا بقتل عادل ابن بلدنا؟؟ يا ترى هنلاقى حد منهم بيقول كلنا عادل حبيب زى ما قالوا كلنا ريجينى؟".

وتابعت: "فين حقوق الإنسان تسأل عن حق إنسان مصرى قتلوه بدون رحمة، أكيد عارفين الإجابة لكن إحنا مش هنسكت هنجيب حق عادل".

كانت قوات الأمن البريطانية قد عثرت على جثة المواطن المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل، أمس الثلاثاء، محروقة داخل أحد جراجات السيارات فى منطقة "ساوث هول" بالعاصمة البريطانية "لندن".

شريف-عادل-حبيب-(1)

شريف-عادل-حبيب-(2)


>- "كلنا شريف عادل" صفحة على "فيس بوك" للمطالبة بحق المصرى المقتول فى لندن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم