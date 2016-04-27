«السيسي» يفتتح المقر الجديد لـ«الداخلية» بالقاهرة الجديدة

وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة الجديدة لافتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية.

ورافق “السيسي”، اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، فضلًا عن عددٍ من القيادات الأمنية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عددًا من الشخصيات العامة، وكبار الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

يذكر أن ساد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حالة من الاستنفار الأمني، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها، وتم الدفع بعددٍ من سيارات التشويش، والكلاب البوليسية، لتمشيط المنطقة.

وجاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية على هيئة “شعار الشرطة”، ويضم المبنى مكتبًا للوزير، والإدارة العامة للمكتب الفني للوزير.

كما يضم إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شؤون الضباط وحقوق الإنسان.

ويتمتع المبنى الجديد بالتصميمات الحديثة، وجود الأجهزة المتطورة، وسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، وجود قاعات كبيرة للاجتماعات، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور.

كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين، والصحفيين المنوطين بتغطية أخبار الوزارة.

ويشهد المبنى الجديد إجراءات أمنية مكثفة على مستوى عالمي، سواء من حيث الانتشار الأمني للضباط، والأفراد المدربون على أحدث الأساليب، أو انتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية حول المبنى.