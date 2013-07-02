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في عرض Dior تحية رالف سيمونس لثقافات العالم

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في عرض Dior تحية رالف سيمونس لثقافات العالم في عرض Dior تحية رالف سيمونس لثقافات العالم

أزياء لا تعبر بالضرورة على ارث دار ديور ، الكثير من الالوان و التفاصيل التي تبرز ثقافات اخري ، ازياء اراد من خلالها رالف سيمونس ان يعبر عن رؤية الثقافات الاخرى لهذه الدار الفرنسية العريقة ، تحد اخر يرفعه هذا المصمم الشاب ، و رؤية تعبر عن مفهوم غير كلاسيكي للموضة البارييسية ، عبر رالف سيمونس عن ثقافات العالم الاخرى ليس فقط من خلال الازياء ولكن من خلال العارضات اللواتي عبرن عن هذا الاختلاف والغنى من خلال لون بشرتهن والالوان الصارخة التي اجتمعت في زي واحد ، لفتة من هذا المصمم الى الى الثقافة الافريقية و الاسيوية ، تبرز تفاصيل الازياء عن احساس فني وانساني من خلال الاقمشة المخططة و المطبعة ، اخذنا راف سيمونس من خلال الازياء التي قدمها في هذا العرض عوالم اخرى ، لكنه كان يرجعنا ويذكرنا في كل مرة بارث الدار و ب" الحقبة الجميلة " و حقبة الخمسينات من خلال قصات التنورات و الفساتين الدائرية " الكرييول " و " النيولوك " من خلال الجاكتات و المعاطف العريضة و المنتفحة كما لم يخلو العرض من فساتاين سهرة راقية تحمل لمسة من التطريزات صنعت من الستان و الموسلين .

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سيدتي