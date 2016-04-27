هيئة الأسرى الفلسطينية: أكثر من 100 أسير قاصر فى سجن "مجدو" الإسرائيلى

أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية هبة مصالحة الأربعاء، بأنه يوجد فى قسم (3) فى سجن مجدو الإسرائيلى وهو قسم الأشبال (الأسرى القصر) 105 أسرى، بينهم 5 فقط بالغين، حيث يتولون الاهتمام بهم وإرشادهم، خاصة وأن إدارة السجن لا تبدى أى خصوصية فى التعامل معهم، ويتم انتهاك حقوقهم بشكل مستمر.

ونقلت مصالحة على لسان المتحدث باسم القسم الأسير رائد رياحى (31 عاما) من مخيم بلاطة فى نابلس، أن هناك حرصا كبيرا فى التعامل مع الأشبال، من خلال آلية تهدف إلى صقل شخصياتهم وتطوير محتواهم للتغلب على ما يهدف له الاحتلال من انتقام ممنهج بحقهم.

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