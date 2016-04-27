توغل إسرائيلى محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود شرقى مخيم البريج وسط قطاع غزة بفلسطين. وأفادت مصادر محلية أن 4 جرافات إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرقى مخيم البريج شرقى المحافظة الوسطى من القطاع وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو انفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

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