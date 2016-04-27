وصول 300 سيارة لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة غزالة وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بورسعيد قادمة من بورسودان لشحن 11 ألف طن حديد لفف وصناديق اقراص المونيوم، كما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 238 راكب و32 سيارة و6 شاحنة عفش والعبارة أمانة وعلى متنها 88 راكب و38 شاحنة و47 سيارة و2 شاحنة عفش والسفينة الحرية وعلى متنها 17 شاحنة و11 راكب، كما تغادرالعبارة مسرة وعلى متنها 342 راكب و12 سيارة و3 شاحنة و14 شاحنة و3 شاحنة عفش والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة.

وعلى جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 405 راكب و72 سيارة و10 شاحنة و9 شاحنة عفش والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 37 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 50 شاحنة، وغادرت العبارة الرياض و على متنها 101 راكب و 15 سيارة و3 شاحنة و 2 شاحنة عفش والعبارة امانة وعلى متنها 26 راكب و23 شاحنة و2 سيارة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 568 راكب منهم 225 معتمر و5 باص عمرة و2 سيارة و2 باص جيت و4 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 438 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و55 سيارة و87 شاحنة خلال رحلتين وغادرت العبارة ايلة وعلى متنها 443 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة والسفينة سينا وعلى متنها 24 شاحنة و24 راكب.

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