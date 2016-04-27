استمرار خرق الهدنة فى نهم ومأرب والجوف باليمن

شهدت جبهة نهم شمال شرقى العاصمة اليمنية صنعاء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية من جهة، ومليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضحت مصادر المقاومة فى نهم أن اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا وصاروخيا غير مسبوق تشهده جبهة نهم بعد خرق المليشيات للهدنة ومحاولة عناصرهم فى منتصف الليل التسلل إلى مواقع القوات بجبهة نهم.

ونقل موقع (يمن برس) الإخبارى المستقل عن المصادر قولها أن الطرفين تبادلا القصف بالمدفعية والدبابات وصواريخ الكاتيوشا لمدة ساعة"، مشيرة إلى أن الاشتباكات هى الأقوى منذ أكثر منذ شهر.

وأضافت أن التطورات جاءت عقب قيام المليشيات بشق طريق جديد يصل إلى الجبل الأحمر للالتفاف على مواقع الجيش مستغلين بذلك الهدنة.

يذكر أن قوات الجيش والمقاومة كانت قد سيطرت على أجزاء كبيرة من مديرية نهم قبل حوالى 3 أشهر، وهى البوابة الشرقية لصنعاء ومنذ ذلك الوقت تحاول المليشيات استعادة هذه الأراضى دون جدوى.

وفى محافظة مأرب المجاورة لنهم، استمرت مليشيات الحوثيين وصالح فى قصف مواقع قوات الجيش والمقاومة فى جبل هيلان ومعسكر كوفل والمشجح والمخدرة.

وأوضحت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بمأرب أن المليشيات ارتكبت 233 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى الأيام القليلة الماضية وقصفت مواقع القوات الشرعية بمختلف الأسلحة كما قصفت عناصر اللجنة وهى تقوم بمهامها فى محاولات لإحراز تقدم على الأرض استغلالا لتوقف طائرات دول التحالف العربى عن التحليق لمراقبة تحركاتهم.

وأضافت اللجنة "رغم تواصل اللجنة مع نظيرتها فى لجنة الانقلابيين- فى إشارة للميليشيات الحوثية وصالح- والتوقيع على التهدئة منذ عشرة أيام بقرية السوادية فى محافظة البيضاء إلا أنهم استمروا فى مواصلة خرق الهدنة".

وفى محافظة الجوف المجاورة لمأرب استمرت المليشيات الحوثية فى خرق الهدنة، وأوضحت مصادر المقاومة بالمحافظة أن المليشيات قصفت بالمدفعية مواقع قوات الجيش والمقاومة فى مديرية الغيل والمجمع الحكومى عدة مرات ووادى العقبة، مما أدى إلى إصابة 4 من القوات، مشيرة إلى أن لغما أرضيا انفجر أثناء مرور سيارة عسكرية مما أدى إلى إصابة أحد الجنود وتحطم السيارة.

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