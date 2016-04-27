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منها إدمان العمل والجلوس الطويل.. 14 جريمة ترتكبها فى حق جسدك

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منها إدمان العمل والجلوس الطويل.. 14 جريمة ترتكبها فى حق جسدك منها إدمان العمل والجلوس الطويل.. 14 جريمة ترتكبها فى حق جسدك
تؤثر أفعالنا وممارساتنا اليومية وعاداتنا تأثيرًا كبيرًا على صحتنا، والجسد مرآة الشخص، إذا أهمل فى نفسه سيصبح فريسة سهلة للأمراض، وذلك بخلاف إصابته بالشيخوخة المبكرة.

وهناك الكثير من الأشياء والعادات التلقائية التى نقوم بها دون أن نتوقع تأثيرها على جسدنا وصحتنا ولكنها تؤثر علينا تأثيرًا كبيرًا وتدخل لنا عبر ثغرات الجسد مؤدية إلى تلف بعض أعضاء الجسم أو قصورها عن أداء وظائفها، ومن ذلك ما ذكره موقع "the active time" الإلكترونى عن 14 عادة نقوم بها وتمثل جرائم فى حق صحتنا وهى:
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>أسوأ 14 فعل ترتكبه فى حق جسدك


>1- عدم الحصول على ساعات نوم كافية.
>2- ممارسة تمرينات رياضية أكثر من طاقتك.
>3- تناول السعرات الحرارية المسموحة لك على هيئة مشروبات خاصة الغازية على مدار اليوم، وهو ما يزيد من وزنك سريعًا جدًا بسبب تناولك لأطعمة بجانبها إضافية عن مستوى السعرات الطبيعى.
>4- عدم المحافظة على جسمك رطب طوال الوقت، وذلك بشرب الكميات اللازمة من الماء.
>5- إهمالك لأمر يحتاج إلى علاج.
>6- تناولك للصودا بما فيها الدايت كل يوم.
>7- إدمانك للعمل.
>8- الكتابة على الهاتف كثيرًا.
>9- تناول حمية قليلة الكربوهيدرات والدهون.
>10- الجلوس كثيرًا.
>11- عدم الانتباه للأعراض الصحية التى تنم عن أمراض.
>12- الجلوس فى المنزل أكثر من يومين على التوالى.
>13- عدم وضع واقى من الشمس على جلدك.
>14- النظر كثيرًا للشاشات أيًا كانت فى التليفون أو الكمبيوتر أو التلفزيون.

مشكلات صحية (1)

مشكلات صحية (2)

مشكلات صحية (3)

مشكلات صحية (4)

مشكلات صحية (5)

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