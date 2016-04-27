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سماعات الأذن المساعدة تزيد القدرات الإدراكية وتؤخر الشيخوخة لدى كبار السن

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سماعات الأذن المساعدة تزيد القدرات الإدراكية وتؤخر الشيخوخة لدى كبار السن سماعات الأذن المساعدة تزيد القدرات الإدراكية وتؤخر الشيخوخة لدى كبار السن
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن كبار السن الذين اعتادوا على استخدام سماعات الأذن المساعدة تحسن أدائهم فى الاختبارات الإدراكية، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا وسائل سمع مساعدة من كبار السن.

وأظهرت النتائج التى تم التوصل إليها أن أجهزة السمع يمكن أن تجعل كبار السن أكثر انخراطا اجتماعيا، ومنع تطور الخرف، فضلا عن إبطاء خطى الشيخوخة على الوظائف الإدراكية.

فى المقابل، لوحظ أن كبار السن من ضعاف السمع، الذين لم يستخدموا سماعات مساعدة، هم فى خطر متزايد من انخفاض الحسية محددة فى المهارات العقلية.

وفى الدراسة التى نشرت على الدورية الأمريكية لطب الشيخوخة النفسى، أراد الباحثون لتحديد ما إذا كان بإمكانهم أيضا إبطاء آثار الشيخوخة على الوظيفة الإدراكية.

ضم الفريق 100 البالغين الذين يعانون من فقدان السمع تتراوح أعمارهم بين 80 و99 ومن بين المشاركين، 34 تستخدم بانتظام السمع أجريت اختبارات قياس قوة السمع لقياس درجة فقدان السمع، تم تقييم أيضا الوظائف المعرفية والتنفيذية من المشاركين.

وتشير الدراسة إلى أن استخدام سماعات السمع وسيلة مهمة لمنع أو إبطاء تطور خرف الشيخوخة بين البالغين خاصة من ضعف السمع .


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