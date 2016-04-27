خبير تغذية فرنسى ينصح بتناول مشروب "الكفير"

ينصح خبير التغذية الفرنسى موريل جودان فى دراسته الحديثة بتناول مشروب "الكفير" وهو شراب غازى يصنع من اللبن مع حبوب الكفير التى تزرع فى شمال جبال القوقاز.

وأوضحت الدراسة أن مشروب الكفير يحتوى على فيتامين بى 12 وهو يقوى الجرثومة المعنوية المفيدة للجسم كما أنه غنى بالمواد التى تحفز الكائنات الدقيقة من فطريات وبكتريا، وأكد جودان أن هناك ثلاثة أنواع من هذا المشروب الكفير بالتوت العليق وبالليمون الأخضر وبالبرتقال.

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