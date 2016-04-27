احتفالية للإعلان عن أول 10 قرى خالية من فيروس سى السبت المقبل

تنظم مؤسسة الكبد المصرى احتفالية كبرى للاعلان عن أول 10 قرى خالية من فيروس سى، يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن هذه الاحتفالية تأتى تحقيقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض بفيروس سى سنويا.
>- الصحة العالمية تعلن عن 4 أدوية لعلاج فيروس C أقرتها لجنة الفيروسات الكبدية
>
وقال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن هذه الاحتفالية تأتى تحقيقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض بفيروس سى سنويا.
>وأشار إلى أن الاحتفالية تنطلق الساعة 11 صباحًا ويحضرها لفيف من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة والإعلاميين والرياضيين وكبار أطباء الكبد وممثلى المجتمع المدنى.
>- الصحة العالمية تعلن عن 4 أدوية لعلاج فيروس C أقرتها لجنة الفيروسات الكبدية
>