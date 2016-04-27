محمود عبد المغني يكشف أسرار مسيرته الفنية مع عمرو الليثي الجمعة المقبل

كتبت – إ نجي لطفي

فى حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان محمود عبد المغني.

و يكشف “عبد المغني” أسرار خاصة تذاع لاول مرة عن بدايته الفنية ، وهو من مواليد إمبابه بحي الوراق، وكيف كانت بدايته كوجه جديد في مسلسل ليالى الحلمية مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ ثم مع المخرج شريف عرفه الذي قدمه في دور تراجيدى في فيلم “عبود على الحدود” ، وعن اعماله المقبله ومشاركته بمسلسل ” أزمة نسب ” والتجهيز لمسلسل ” الطريق الى رأس العش” وتدور أحداثه فى الفترة مابين 67 وحرب 73.

ويكشف عبد المغنى كيف كان حبه للتمثيل منذ كان في المدرسة الثانوية وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية على الرغم من عدم وجود “واسطة” لكنه اعتمد على الله ثم موهبته، وكان من بين الـ 12الذين نجحوا في اختبارات المعهد ، واختار أن تكون البداية بالمسرح و قدم العديد من المسرحيات أثناء تواجده علي مسرح الجامعة وشارك في العديد من المهرجانات.

> وعن بدايته الحقيقية ودخوله عالم السينما سنة 2000 حيث قدمه شريف عرفه في فيلم “عبود علي الحدود” ، ثم كانت بدايته الأولي في الدراما من خلال مسلسل “الرقص على سلالم متحركة” مع المخرج مصطفى الشال، هذا المسلسل صنعا له نجاحاً غير عادى.. بعد ذلك شارك في الجزء الثاني من مسلسل “زيزينيا” مع جمال عبد الحميد ثم فيلم “صايع بحر” بعد هذا الفيلم دخل مسلسل “الرمال” وشارك فى العديد من الاعمال السينمائية منها النبطشى والكبار والجزيرة.

يذاع البرنامج يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساء.