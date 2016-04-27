أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ السويس يزور كابتن غزالى قائد المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر

Google+ Print
بالصور.. محافظ السويس يزور كابتن غزالى قائد المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر بالصور.. محافظ السويس يزور كابتن غزالى قائد المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر
زار اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، الكابتن "غزالى" شاعر المقاومة الشعبية فى السويس، برفقة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، ومنير كامل مدير عام المتابعة بالمحافظة.
>ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة السويس، صور الزيارة فى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وأكد من خلالها المحافظ أن المستشفى تقدم الرعاية الكاملة للكابتن غزالى حتى يتماثل للشفاء ويعود لأحبابه وأصدقائه.

اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس (1)

اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس (2)

اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس (3)


>العثور على دانة مدفع من مخلفات الحروب بطريق "السويس - الإسماعيلية" الصحراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365