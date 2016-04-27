بالصور.. محافظ السويس يزور كابتن غزالى قائد المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر

زار اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، الكابتن "غزالى" شاعر المقاومة الشعبية فى السويس، برفقة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، ومنير كامل مدير عام المتابعة بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة السويس، صور الزيارة فى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وأكد من خلالها المحافظ أن المستشفى تقدم الرعاية الكاملة للكابتن غزالى حتى يتماثل للشفاء ويعود لأحبابه وأصدقائه.
>العثور على دانة مدفع من مخلفات الحروب بطريق "السويس - الإسماعيلية" الصحراوى
>ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة السويس، صور الزيارة فى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وأكد من خلالها المحافظ أن المستشفى تقدم الرعاية الكاملة للكابتن غزالى حتى يتماثل للشفاء ويعود لأحبابه وأصدقائه.
>العثور على دانة مدفع من مخلفات الحروب بطريق "السويس - الإسماعيلية" الصحراوى