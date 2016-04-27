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عودة التيار الكهربائى والمياه لقرية شطورة بسوهاج بعد انقطاع استمر 9 ساعات

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عودة التيار الكهربائى والمياه لقرية شطورة بسوهاج بعد انقطاع استمر 9 ساعات عودة التيار الكهربائى والمياه لقرية شطورة بسوهاج بعد انقطاع استمر 9 ساعات
عاد التيار الكهربائى لقرية شطورة بمحافظة سوهاج بعد انقطاع دام 9 ساعات بدءا من التاسعة مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم، بسبب عطل مفاجئ بأحد الكابلات الرئيسية بالقرية، أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن نصف الأهالى بالقرية والبالغ عددها أكثر من 30 ألف مواطن.

ودفعت هندسة كهرباء طهطا بعد استغاثات المواطنين بفريق من الهندسة لكشف العطل وإصلاحه لإعادة التيار الكهربائى للأهالى بالقرية، كما أن مرشحات المياه توقفت عن العمل لانقطاع التيار الكهربائى عن المولدات.

وناشد أهالى قرية شطورة وزارة الكهرباء ممثلة فى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سرعة التدخل من أجل إحلال وتجديد كابلات الكهرباء التالفة ودائمة الأعطال بالقرية، خاصة أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا غير مسبوق، بالإضافة إلى اقتراب حلول شهر رمضان وحاجة المنازل الدائمة للكهرباء.

وطالب الأهالى بتشكيل لجنة لفحص وتقييم كافة الكابلات والموصلات وتحديد عمرها الافتراضى وإعادة تجديدها.


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