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بالصور: أحذية هيفاء وهبي تجتاح حسابها على انستغرام!

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بالصور: أحذية هيفاء وهبي تجتاح حسابها على انستغرام! بالصور: أحذية هيفاء وهبي تجتاح حسابها على انستغرام!

شهد مؤخراً موقع انستغرام Instagram تزاحماً من قبل الفنانات على تحميل صورهن. وكان لكل واحدة مقياسها الخاص في تحديد الصورة التي ترغب في نشرها على حسابها الخاص. ولكن اللافت كان تصدّر أحذية النجمة هيفاء وهبي على حسابها، حيث شكلت الصور التي تظهر أحذيتها نسبة عالية من مجموع الصور المنشورة. ومع التسليم بفرادة ذوق هيفا في اختيار أحذيتها، يبقى هناك تساؤل حول مدى أهمية عرض مثل هذه الصور، وحول تعلّق هيفاء بأحذيتها إلى حدّ إدراجها ضمن صورها الخاصة على الانستغرام. فهل يمكننا القول بأن هيفاء وهبي مهووسة بالأحذية؟

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سيدتي