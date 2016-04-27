أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط أكاديمية الشرطة استعدادًا لافتتاح المقر الجديد لـ«الداخلية»

Google+ Print
تشديدات أمنية مكثفة بمحيط أكاديمية الشرطة استعدادًا لافتتاح المقر الجديد لـ«الداخلية» تشديدات أمنية مكثفة بمحيط أكاديمية الشرطة استعدادًا لافتتاح المقر الجديد لـ«الداخلية»

ووزير الداخلية

ساد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حالة من الاستنفار الأمني، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها، وتم الدفع بعدد من سيارات التشويش والكلاب البوليسية، لتمشيط المنطقة، وذلك قبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسىي، واللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

ويشهد حفل الافتتاح عدد من الشخصيات العامة، وكبار الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف. جاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية على هيئة “شعار الشرطة”، ويضم المبنى مكتبا للوزير، والإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بالإضافة إلى إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شؤون الضباط وحقوق الإنسان.

 

ويتمتع المبنى الجديد بالتصميمات الحديثة ووجود الأجهزة المتطورة، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، ووجود قاعات كبيرة للاجتماعات، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوطين بتغطية أخبار الوزارة.

ويشهد المبنى الجديد إجراءات أمنية مكثفة على مستوى عالمى، سواء من حيث الانتشار الأمنى للضباط والأفراد المدربون على أحدث الأساليب، أو انتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية حول المبنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس

قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

السيسي يأمر بفتح مستشفيات الجيش لعلاج مصابي «تفجير طنطا»

السيسي يأمر بفتح مستشفيات الجيش لعلاج مصابي «تفجير طنطا»

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا