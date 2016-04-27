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فريق بـ"هندسة القاهرة" يفوز بالمركز 8 على العالم لتصنيعه سيارة بدون وقود

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فريق بـ"هندسة القاهرة" يفوز بالمركز 8 على العالم لتصنيعه سيارة بدون وقود فريق بـ"هندسة القاهرة" يفوز بالمركز 8 على العالم لتصنيعه سيارة بدون وقود
أعلن الدكتور شريف مراد، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، فوز فريق طلابى من الكلية بالمركز الثامن بمسابقة عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال سيارة أطلقوا عليها "HPV"، التى تسير بالطاقة البشرية تسير عن طريق "بدال" مثل الدراجة.

وأضاف "مراد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب سافروا منذ أسبوعين ماضيين، مشيرا إلى أنهم حصلوا على المركز الثامن من بين 23 فريق طلاب يتنافسون بالمسابقة، كما حصلوا على جائزة "روح الفريق".

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن السيارة تم تصنيعها فى ، وتتميز بأنها لا تحتاج للوقود، مؤكدا أنها ستكون نواة لصناعة موفرة إذا تم تصنيعها فى مصر.


>- بالصور.. جابر نصار يتناول الغداء مع طلاب المدينة برفقة أساتذة جامعة القاهرة..عامل: "المكافأة ياريس".. وطالب:"الأكل بايت".. ورئيس الجامعة يرد:"مين بياكل 3 أيام فراخ ويوم لحمة ؟ أنا مبعملش كدة فى بيتى"
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