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رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير القوى العاملة ترتيبات عيد العمال

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رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير القوى العاملة ترتيبات عيد العمال رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير القوى العاملة ترتيبات عيد العمال
يلتقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مساء اليوم الاربعاء، مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية ، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بعيد العمال والذى سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومقرر له غدا الخميس بأحد فنادق القاهرة.

وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ"ليوم السابع"، أن هذا الاجتماع يأتى دائماً قبل الحفل الرسمى لعيد العمال والذى يشهده رئيس الجمهورية لبحث المعوقات والمشاكل التى تواجه عمال مصر، والسعى لإيجاد حل لها، وذلك قبل الاحتفال الرسمى بعيد العمال.


>- غدا. رئيس الوزراء يبحث مع وزير القوى العاملة ترتيبات عيد العمال
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