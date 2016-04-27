مصدر كنسى: وزير الدفاع يزور الكاتدرائية اليوم للتهنئة بعيد القيامة

كشف مصدر كنسى رفيع المستوى، عن استعداد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاستقبال الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع اليوم الأربعاء لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة، بالإضافة إلى استقبال شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن الكشافة الكنسية تتولى تأمين الزيارات، بالتعاون مع الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة الكاتدرائية والمقر الباباوى، دون أى إجراءات أمنية إضافية.

- مصدر كنسى: وزير الدفاع يزور الكاتدرائية غدًا لتهنئة البابا بالعيد

>