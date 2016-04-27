ضبط مسجل لحيازته سلاحا ناريا و250 قرصا مخدرا فى أسوان

تمكنت قوة شرطية من مباحث مركز شرطة أسوان من ضبط عاطل لحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص وطلقات حية وأقراص مخدرة، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسوان عقب تقنين الإجراءات من القبض على المتهم " علاء . م " 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط و250 قرصا لعقار التامول المخدر.

وتحرر المحضر رقم 510 إدارى مركز أسوان لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

- العثور على جثة طالب غريق فى ترعة بلانة بأسوان