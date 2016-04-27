الأمن العام يضبط 500 قطعة سلاح ويعيد 37 سيارة مسروقة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الأمن العام يعيد الهدوء للبلاد بعد تطهيرها من بؤر الإجرام بالفليوبية والصعيد والاسماعيلية
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 586 قطعة سلاح نارى من بينها 4 قطع مستولى عليها من المواقع الشرطية، 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 1419 قضية مخدرات، 19 تشكيلا عصابيا، 11 هاربا من السجون والأقسام ، كشف غموض 61 قضية جنايات هامة، 40845 مخالفة سرقة تيار وكابلات كهربائية، إعادة 37 سيارة مبلغ بسرقتها، تنفيذ 178281 حكما قضائيا متنوعا.
>- الأمن العام يعيد الهدوء للبلاد بعد تطهيرها من بؤر الإجرام بالفليوبية والصعيد والاسماعيلية