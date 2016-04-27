الاستماع إلى الموسيقى يساعد الطفل على تعلم اللغات

كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن الاستماع إلى الموسيقى يحفز دماغ الرضع على تعلم لغة جديدة عن طريق التركيز مع الأصوات والكلام.

وأظهرت الدراسة أن الموسيقى تجربة مهمة يمكن أن تؤثر على نمو دماغ الرضع ومساعدتهم على التعلم، وفقًا للدكتورة كريستينا تشاو، من جامعة واشنطن.

وفى الدراسة الجديدة قام الباحثون بفحص بيانات 39 رضيعا عمرهم تسعة أشهر بشكل عشوائى، من حيث استماعهم إلى الموسيقى، وذلك خلال عشر جلسات لمدة 15 دقيقة فى الشهر، ثم تم إخضاعهم لأشعة الرنين على المخ.

وتوصل الباحثون إلى أن أدمغة الأطفال الرضع تتطور وتترابط بها الخلايا المسئولة عن التعليم والذاكرة عند سماع الموسيقى، وكانت أكثر قدرة على الاستجابة فى الكلام.

وأشار الباحثون إلى أن دروس الموسيقى يمكن أن تكون مفيدة للآباء والأمهات والأطفال الرضع، حيث أنها تساعد على التواصل وزيادة التركيز ومعدل الذكاء.

وأضاف الباحثون أن هناك دراسة علمية سابقة نشرت مؤخرًا عبر صحيفة "التليجراف" البريطانية، كشفت عن أن السماع إلى الموسيقى يساعد على تعلم لغة جديدة ويقى من الإصابة بالخرف والزهايمر.

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